Самара, 24 декабря, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Четыре тела извлекли из реки спасатели в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

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Сообщается, что 22 декабря в реке Самара в затоне Гусиха пропали четыре рыбака. 23 декабря водолазы начали поисковые работы. В 200 метров от берега на льду они нашли вещи пропавших. Толщина льда в месте поисков составляла от 2 до 4 сантиметра, что не безопасно для пешехода.

«Троих утонувших водолазы подняли с глубины четырех метров. Четвертый утонувший находился на удалении 15 метров от остальных. В 15.30 поисковые работы на акватории были окончены. Задействовано четыре водолаза и аварийно-спасательный автомобиль», — сообщает пресс-служба.

По информации МЧС по региону, погибли мужчины 1942, 1950, 1954, 1966 годов рождения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре в реке обнаружили тело мужчины.