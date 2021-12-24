Вашингтон, , 08:22 — REGNUM Соединённым Штатам следует задуматься о том, чтобы сократить зависимость от источников полезных ископаемых, которые находятся «под контролем иностранных государств», таких как Россия и Китай. Об этом говорится в обзоре Счётной палаты США, на который ссылается RT.

Никель Aleqt.com

С этой целью в ведомстве предлагают развивать глубоководную добычу. В документе отмечается, что такие породы, как кобальт, марганец, медь, никель, играют важную роль в экономике США, однако некоторые из них редко встречаются на суше, и именно глубоководная добыча может стать их ценным источником. При этом в Счетной палате указали, что долгосрочные экологические последствия этого вида деятельности пока неизвестны.

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По прогнозам Международного энергетического агентства, в ближайшие 20 лет спрос на кобальт, медь, никель и редкоземельные элементы вырастет по меньшей мере в два раза, а вероятно и в три, отмечают в ведомстве.

«Согласно отчёту министерства торговли от 2019 года, США необходимо снизить риски, связанные с сильной зависимостью от важных источников полезных ископаемых, находящихся под контролем иностранных государств. В настоящее время в их число входят Китай, Россия и Демократическая Республика Конго», — уточнили американские аналитики.

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Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп подписал указ, направленный на развитие горнодобывающей отрасли в США, а также поддержку рабочих мест в этой сфере. Такие меры были предприняты для снижения зависимости США от поставок из-за рубежа, наиболее значимых видов полезных ископаемых, в том числе редкоземельных элементов. Отмечалось, что указ призван защитить США от «разбойнических действий» Китая и снизить зависимость от КНР в сфере поставок жизненно важных полезных ископаемых.