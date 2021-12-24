Нью-Дели, 24 декабря, 2021, 08:21 — ИА Регнум. На химическом заводе, который находится в округе Кота в северо-западном индийском штате Раджастхан, произошел пожар. Об этом 24 декабря сообщает газета Times of India.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

По данным издания, в работах по ликвидации возгорания на предприятии задействовано пять пожарных машин.

При этом информации о пострадавших, а также о причинах произошедшего не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря на заводе Exxon Mobil в Техасе, США, произошла крупная производственная авария, в результате которой пострадали по меньшей мере четыре человека.