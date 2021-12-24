Тирасполь, , 08:18 — REGNUM Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский через миссию ОБСЕ направил письмо в адрес президента Молдавии Майи Санду и призвал её принять меры по продолжению переговоров по приднестровскому урегулированию. О этом глава ПМР сообщил 24 декабря РИА Новости.

Карта Приднестровья

Он рассказал, что еще 4 декабря попросил назначить спецпредставителя Кишинёва для переговоров в формате «5+2» с участием России, Украины, ОБСЕ, а также ЕС США в качестве наблюдателей. Красносельский отметил, что есть необходимость обсудить подписанные ранее договорённости.

«Ответа я не получил, и заинтересованности пока нет, — сказа президент ПМР. — Поэтому надежды на то, что в этом году данный формат состоится, уже, конечно же, нет, но надо работать на год следующий».

Стоит отметить, что Санду после избрания президентом Молдавии заявила, что не будет искать возможность встретиться с Красносельским. Также она сказала, что не видит необходимости диалога с оппозицией.

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