Москва, , 08:17 — REGNUM Торги по нефти 23 декабря закрылись ростом. Баррель нефти марки Brent подорожал на 1,60%, до $76,74, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Добыча нефти в ОАЭ Basil D Soufi

Цена повышается третьи сутки подряд в виде одной ценовой модели. До открытия европейской сессии рынок корректировался, потом нефть дорожала до открытия азиатской сессии.

Фьючерсы на нефть выросли перед рождественскими праздниками, поскольку опасения по поводу влияния штамма коронавируса «Омикрон» на спрос на энергоресурсы ослабли.

Сегодня, 24 декабря, на рынке США выходной по случаю празднования католического Рождества. Закрыта часть европейских площадок. Торги по нефти не проводятся.

Сопротивление сохраняется на уровне $77,50. После него рост цен ускорится до $80 по техническим причинам. Их используют спекулянты, которые извлекают прибыль из внутридневных сделок.

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