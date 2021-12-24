Благовещенск, 24 декабря, 2021, 08:29 — ИА Регнум. В Благовещенске жителей снабжали ржавой водой, непригодной для употребления. В ней были превышены показатели мутности и концентрации железа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря в пресс-службе прокуратуры региона.

v-tagile.ru Ржавая вода

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Надзорным ведомством было принято решение оштрафовать управляющие организации за некачественное водоснабжение. Наказаны были ООО «Амурская управляющая компания», ООО «Полис» и ООО «Амурстрой ЖКХ».

Суммы, которые они заплатят за снабжение жильцов непригодной водой, не указаны. Наказание назначено по статье 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря в столице Амурской области возникли перебои с водой в квартирах горожан. Причиной стала слишком тёплая погода, которая привела к обильному образованию шуги в реке Амур.