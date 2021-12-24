Красноярск, , 08:16 — REGNUM Арбитражный суд Красноярского края отложил рассмотрение иска Росрыболовства к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), входящей в группу «Норникель», до 18 февраля 2022 года, сообщили в пресс-соудье суда.

«В связи с удовлетворением ходатайства ответчика в целях подготовки мирового соглашения предварительное судебное заседание отложено на 18 февраля 2022 года», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года в Норильске произошла экологическая катастрофа. На ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, дочернее предприятие «Норникеля») разлилось свыше 21 тыс. нефтепродуктов. Компания выплатила ущерб в размере 146,2 млрд рублей.

В августе 2021 года краевой Арбитражный суд принял к производству иск Росрыболовства к НТЭК на сумму 58,7 млрд рублей о возмещении ущерба рыбным ресурсам, нанесённого в результате разлива дизтоплива.

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