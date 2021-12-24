Красноярск, 24 декабря, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Из-за ураганного ветра в Норильске рухнула новогодняя ёлка. Видео, снятое в микрорайоне Оганер, опубликовано в соцсетях.

54.mchs.gov.ru Штормовой ветер

На кадрах видно, как ёлка с гирляндой падает на землю. По словам автора видео, старое дерево не выдержало порывов ветра в 30 м/с и «сломалось до болтов», передаёт «Проспект Мира».

В Норильске несколько дней был очень сильный ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменскую область придут морозы под — 30 °C.

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