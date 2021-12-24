Джакарта, 24 декабря, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Индонезии Ретно Марсуди обсудили возможность нормализации отношений Индонезии с Израилем, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Индонезии

Однако израильский чиновник подчеркнул, что шаги по нормализации ситуации в ближайшее время предприниматься не будут.

США выступили посредником в процессе нормализации отношений 4 стран с Израилем в 2020 году. Четыре страны — это Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Судан и Марокко.

В начале 2021 года официальные лица США заявили, что администрация Дональда Трампа включила Индонезию и Мавритинию в число мусульманских стран, которым было рекомендовано нормализовать отношения с Израилем.

МИД Израиля отказался комментировать новость о переговорах по нормализации отношений с Индонезией.