Киев, 24 декабря, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении депутата украинской Верховной рады Евгения Шевченко, ранее исключенного из партии «Слуга народа», завела Служба безопасности Украины (СБУ) из-за его связей с Белоруссией. Об этом 24 декабря сообщил в своем телеграмм-канале сам народный избранник.

President.gov.by Александр Лукашенко встречается с Евгением Шевченко

«Раз уж информация просочилась в СМИ, вынужден сообщить, что действительно СБУ открыло по мне дело по ст. 111 ККУ (Уголовного кодекса Украины. — ред.)», — написал он в своем сообщении.

Также украинский депутат отметил, что его обвиняют в том, что он создал на Украине «русский мир» и добавил, что этим власти страны хотят «устранить конкурента».

«Связано это с моей дружбой с Беларусью», — уточнил Шевченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский МИД направил ноту протеста в МИД России в связи с отправкой гуманитарной помощи Донецкой и Луганской Народным Республикам.