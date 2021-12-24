Владивосток, 24 декабря 2021, 08:27 — REGNUM В Приморье вакцинировались от коронавируса почти 900 тыс. жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
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На 24 декабря первую прививку от COVID-19 сделали 893 419 человек.
За минувшие сутки прошли иммунизацию 3479 жителей.
План вакцинации в Приморье выполнен на 74,3%.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске полиция задержала с поличным 42-летнюю местную жительницу, которая продавала поддельные медицинские справки.