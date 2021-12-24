История вопроса

К концу 2020 года в мире были выданы разрешения на использования вакцин от коронавируса, среди которых "Гам-КОВИД-Вак" «Спутник V», разработанной НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи, «BNT162b2» от фирм Pfizer и BioNTech, mRNA-1273, созданной компанией Moderna, CoronaVac китайской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech. 5 декабря 2020 года массовая вакцинация началась в России, 8 декабря - в Великобритании, затем в США, Евросоюзе, Китае, Израиле и других странах.