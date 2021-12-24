Владивосток, 24 декабря, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В Приморье вакцинировались от коронавируса почти 900 тыс. жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Defense.gov Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

На 24 декабря первую прививку от COVID-19 сделали 893 419 человек.

За минувшие сутки прошли иммунизацию 3479 жителей.

План вакцинации в Приморье выполнен на 74,3%.

Читайте также: В Хабаровске задержали безработную, торгующую поддельными медсправками

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске полиция задержала с поличным 42-летнюю местную жительницу, которая продавала поддельные медицинские справки.