Москва, 24 декабря, 2021, 08:12 — ИА Регнум. По итогам дня 23 декабря рубль подорожал к иностранным валютам. Его укреплению способствовало общее ослабление доллара США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Также росту рубля помог повышенный аппетит к риску перед рождественскими каникулами на западных биржах, повышение цен на нефть, а также продажи компаниями экспортной выручки для налоговых выплат.

Позитивным фактором для нацвалюты являлось также заявление президента России Владимира Путина, что переговоры России и США по гарантиям безопасности пройдут в первых числах января. Об этом он заявил на ежегодной пресс-конференции.

Пара доллар/рубль снизилась на 0,60%, до 73,30 руб., евро/рубль — на 0,60%, до 83,05 руб., фунт/рубль — на 0,18%, до 98,38 руб.

Спрос на рисковые активы вырос на новостях, что штамм коронавируса «Омикрон» оказался менее серьезным, чем предполагалось, что подняло настроение перед рождественскими каникулами. Цена на нефть марки Brent повысилась на 1,60% до $76,74.

Сегодня, 24 декабря, в США и Европе рынки закрыты по случаю католического Рождества. Торги по нефти и драгметаллам не проводятся.

Рубль торгуется в небольшом минусе и сегодня сохранит боковое движение в диапазоне $73,00−73,75 за баррель.

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