Новосибирск, 24 декабря, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В Новосибирской области отпуск тепловой энергии от пяти ТЭЦ по итогам 11 месяцев 2021 года оказался максимальным за последние 20 лет и составил 11 млн 610 тыс. Гкал. Об этом сообщила Сибирская генерирующая компания (СГК).

ri Отопление

Уточняется, что годовой прирост объёма тепла составил почти 18%.

«️Причина — холодные температуры воздуха в первом полугодии. Например, средняя температура воздуха в первом квартале была вдвое ниже, чем в этот же период год назад», — отметили в СКГ.