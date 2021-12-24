Тбилиси, 24 декабря, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что его страна теряет поддержку Запада и всё больше попадает под влияние России. Об этом он написал 23 декабря в статье «Мой западный манифест», опубликованной на его странице в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

Главным признаком того, что Россия чрезмерно влияет на Грузию, по мнению грузинского политика, являются «разговоры об углублении отношений и снятии дипломатических ограничений», а также внедрение агентов российских спецслужб в органы государственной власти и массированная пропаганда в грузинском телерадиовещании.

«Столько агентов российских спецслужб не внедрялось в грузинское государство со времен, когда министром (госбезопасности с 1993 по 1995 год — ред.) был Игорь Гиоргадзе. Грузинское телерадиопространство заполнено российским контентом», — написал Саакашвили.

Возвращаться к европейской повестке он предложил путём укрепления отношений с Евросоюзом, Украиной и Молдавией. Он предложил также использовать расположение Грузии «для подавления геополитических амбиций России» в Чёрном море.

Ранее на встрече в Брюсселе заместители министров обороны и иностранных дел Грузии вновь обсудили антироссийскую повестку с европейскими партнерами. Стороны условились продолжать диалог для «уменьшения угроз», исходящих от России.