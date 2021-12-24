Симферополь, 24 декабря, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Тактические батальонные учения подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) состоялись в Крыму. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Наталья Диева Учения

«В Крыму на полигоне «Опук» в рамках практической части оперативного сбора с руководящим составом соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск, под руководством командующего генерал-полковника Андрея Сердюкова прошли батальонные тактические учения с десантно-штурмовым батальоном и средствами усиления», — приводит сообщение пресс-службы «Интерфакс».

Также уточняется, что во время маневров военнослужащими были отработаны учебно-боевые задачи тактическими группами в условиях наступления с применением сил и средств разведки для выявления объектов условного противника и поражения его штатными артиллерийскими и приданными средствами.

Кроме этого, военные отработали действия мобильной группы по борьбе с беспилотниками вероятного противника, поразив все имитирующие таковые цели.

Как сообщало ИА REGNUM, в небе над Крымом 22 декабря прошли лётно-тактические учения по дозаправке в воздухе фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ из состава морской авиации (МА) и ПВО Черноморского флота (ЧФ).