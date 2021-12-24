Владивосток, 24 декабря, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Стоимость жилья во Владивостоке начинается от 2 млн рублей. За эти деньги в столице Дальнего Востока можно купить маленькую «гостинку». Самые ходовые квартиры — 2−3 комнатные продаются по цене в районе 11 млн рублей. Самая дорогая квартира во Владивостоке на 24 декабря стоит 161 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных портала «Фарпост», на котором публикуются объявления о продаже недвижимости.

(сс) Raita Futo. flickr.com Владивосток

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Самые дешёвые во Владивостоке «гостинки». Маленькую квартиру площадью всего 16 кв. метров можно приобрести в столице Приморья в районе Баляева за 2 650 000 рублей. На Первой речке гостинка площадью 12 квадратов продаётся за 2,3 млн рублей. Комнату в 13 кв. метров в квартире в этом же районе можно купить за 1,8 млн рублей.

Цены на однокомнатные квартиры существенно выше. Так, «однушку» площадью 45 кв. метров от застройщика в районе БАМа предлагают за 6 млн рублей, на Третьей рабочей за 55 кв. метров просят 8,2 млн рублей.

Высокие цены на однокомнатные квартиры и на вторичном рынке жилья. «Однушка» в районе Третьей рабочей площадью 55,5 кв. метра стоит 8,5 млн рублей. В районе Второй речки однокомнатную квартиру площадью 35,6 кв. метра продают за 6,3 млн рублей.

Больше всего предложений — 157 — опубликовано в ценовом сегменте 11 млн рублей. За эти деньги в столице Дальнего Востока можно купить квартиру от 2 до 4 комнат. Например, 4-комнатную квартиру площадью 82 кв. метра на Третьей рабочей или 2-комнатную в 56 квадратов на Столетии или даже однокомнатную площадью 36 кв. метров в центре города.

Самая дорогая квартира во Владивостоке на 24 декабря продается в центре города за 161 млн рублей. За эти деньги предлагают 6-комнатный таунхаус с евроремонтом. Трёхуровневый пентхаус площадью 950 кв. метров в центре Владивостока можно купить за 140 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, журналист из Приморья задала в ходе пресс-конференции 23 декабря президенту РФ Владимиру Путину вопрос о высоких ценах на жильё в крае — «цены догоняют московские».

«Однокомнатные квартиры во Владивостоке стоят от 8 до 12 млн рублей. Дальневосточная ипотека спровоцировала рост цен. Что можно сделать? Нужен механизм для сдерживания цен», — обратилась к президенту корреспондент Ирина Трофимова.