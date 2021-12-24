Челябинск, 24 декабря, 2021, 08:04 — ИА Регнум. В Челябинске подозреваемым в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности, сопряжённых с разбоями, произошедших девять лет назад, оказался 55-летний бездомный. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Насилие

Преступная деятельность велась в Красноармейском и Сосновском районах. Оперативники из уголовного розыска поймали подозреваемого спустя много лет. В этом помогли результаты ДНК-экспертизы, подтвердившей причастность задержанного к совершению преступлений.

По данным следствия, ранее он был судим за умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества и за кражи. Известно, что своим жертвам он угрожал ножом, а также похищал у них ювелирные украшения и деньги. Как сообщало РЕ, суд отправил его в СИЗО.