Владивосток, 24 декабря, 2021, 08:14 — ИА Регнум. На строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры в сёлах Приморье от Минсельхоза РФ в 2022 году получит более 340 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Ольга Кардашова ИА REGNUM На улицах села

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Федеральные средства в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» распределят по проектам, набравшим максимальное количество баллов.

Губернатор Олег Кожемяко сказал, что развитие сельских территорий — одно из важнейших направлений. Главы муниципалитетов должны активно принимать участие в государственной программе. Пока лидирует Ханкайский муниципальный округ.

«Есть соответствующая программа, предусмотрены денежные средства на ремонт социальной, инженерной инфраструктуры. Поэтому вы должны активно включиться в процесс, при формировании заявочной документации набрать не менее 600 баллов из 1000 возможных», — призвал глава края.

Как сообщало ИА REGNUM, сельские территории демонстрируют очень хорошие экономические показатели на протяжении последних лет. Об этом 23 декабря заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.