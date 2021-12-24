Якутск, , 08:11 — REGNUM В Якутии обсудили поправки в закон, инициированный депутатом Госдумы РФ Владимиром Бурматовым («Единая Россия»). Общественники сошлись во мнении, что пока ситуация с бездомными животными в столице республики трудная, и их содержание в приюте обходится дорого, сообщило News.Ykt.ru.

Голодная собака Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Тратить 11 тысяч рублей в месяц на агрессивных собак бессмысленно. Их нужно усыплять. Никакая стерилизация не отрегулирует количество собак. Они как плодились, так и будут плодиться. Одну собаку стерилизуют, а тем временем под домом появятся пять-шесть щенят. Чем больше собак, тем больше нужно будет денег — это работа ради работы, просто бизнес», — высказал мнение модератор общественного обсуждения, журналист Антон Жондоров.

Он констатировал, что закон Бурматова в Якутске не работает, несмотря на огромные затраты на его реализацию По словам руководителя пункта передержки животных Екатерины Безрученко, кормление одной собаки обходится в 11 820 рублей в месяц, на улицах города бегают примерно шесть-семь тысяч собак, в приюте содержится 2731 животное.

«Система «отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск» не будет работать, пока не будет комплекса. Должен быть приют, введены штрафы за самовыгул, владельцы обязаны регистрировать своих животных. С мая месяца я прошу выделить земельный участок для строительства приюта, мы на него не просим финансирования, есть люди, готовые вложиться, чтобы защитить животных. В пункте передержки животных содержание одной собаки на 30 дней обходится в 11 820 рублей. По выделенным деньгам есть отчеты, нас проверяют, говорят, что у нас собаки кушают лучше, чем люди. Где тут бизнес?» — высказалась на встрече Екатерина Безрученко.

Руководитель департамента ветеринарии Пётр Петров сравнил работу с безнадзорными животными без их усыпления с черпанием ситом. Жительница Якутска Елена рассказала, что в их районе очень много агрессивных собак, люди боятся отпускать детей одних в школу.

Как сообщало ИА REGNUM, финансирование приютов для собак, отлавливаемых в Якутске, обходится дорого, а в последствии будет стоить ещё дороже, высказывал мнение депутат Госсобрания республики Виктор Фёдоров («Единая Россия»). Большие затраты на содержание собак — это повод вносить изменения в федеральный закон, прописав в нём возможность гуманного умерщвления больных животных, считает народный избранник.