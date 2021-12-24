«Закон Бурматова» в Якутске не работает — общественники
Якутск, 24 декабря, 2021, 08:11 — ИА Регнум. В Якутии обсудили поправки в закон, инициированный депутатом Госдумы РФ Владимиром Бурматовым («Единая Россия»). Общественники сошлись во мнении, что пока ситуация с бездомными животными в столице республики трудная, и их содержание в приюте обходится дорого, сообщило News.Ykt.ru.
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Он констатировал, что закон Бурматова в Якутске не работает, несмотря на огромные затраты на его реализацию По словам руководителя пункта передержки животных Екатерины Безрученко, кормление одной собаки обходится в 11 820 рублей в месяц, на улицах города бегают примерно шесть-семь тысяч собак, в приюте содержится 2731 животное.
Руководитель департамента ветеринарии Пётр Петров сравнил работу с безнадзорными животными без их усыпления с черпанием ситом. Жительница Якутска Елена рассказала, что в их районе очень много агрессивных собак, люди боятся отпускать детей одних в школу.
Как сообщало ИА REGNUM, финансирование приютов для собак, отлавливаемых в Якутске, обходится дорого, а в последствии будет стоить ещё дороже, высказывал мнение депутат Госсобрания республики Виктор Фёдоров («Единая Россия»). Большие затраты на содержание собак — это повод вносить изменения в федеральный закон, прописав в нём возможность гуманного умерщвления больных животных, считает народный избранник.