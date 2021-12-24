Нью-Дели, 24 декабря, 2021, 07:56 — ИА Регнум. В округе Кота, расположенном в штате Раджастхан (Индия), вспыхнул пожар на химическом заводе. Об этом 24 декабря сообщает газета Times of India.

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По данным издания, в настоящее время на месте возгорания уже работают расчёты пяти пожарных машин.

О причине пожара и возможных пострадавших информация пока не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бангладеш при пожаре на пароме, на борту которого находилось около тысячи пассажиров, погибло не менее 27 человек. Трагедия произошла в 200 километрах к югу от столицы страны Дакки.