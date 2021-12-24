На северо-западе Индии загорелся химический завод
Нью-Дели, 24 декабря, 2021, 07:56 — ИА Регнум. В округе Кота, расположенном в штате Раджастхан (Индия), вспыхнул пожар на химическом заводе. Об этом 24 декабря сообщает газета Times of India.
Himprom.com
Химическое производство
По данным издания, в настоящее время на месте возгорания уже работают расчёты пяти пожарных машин.
О причине пожара и возможных пострадавших информация пока не поступала.
Как сообщало ИА REGNUM, в Бангладеш при пожаре на пароме, на борту которого находилось около тысячи пассажиров, погибло не менее 27 человек. Трагедия произошла в 200 километрах к югу от столицы страны Дакки.