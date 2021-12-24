Кемерово, 24 декабря, 2021, 07:56 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 6985 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 9189 человек», — уточняется в оперативном сообщении.

Всего в Кемеровской области выявили 82 947 случаев заражения коронавирусом, 74 281 человек выздоровел, 1681 пациент скончался.