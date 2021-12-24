Олбани, США, , 07:54 — REGNUM За сутки в американском штате Нью-Йорк выявили 38 835 новых случаев заражения коронавирусом, что на треть больше, чем днем ранее — 28 924. Об этом 23 декабря сообщил на своем сайте офис губернатора региона.

Осторожно коронавирус Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Также увеличилось число летальных исходов от осложнений при коронавирусной инфекции — 63 вместо 53. Однако, как отмечается в сообщении, количество пациентов, поступивших за 24 часа в больницы штата, уменьшилось и составило 82. За сутки до этого с COVID-19 в регионе было госпитализировано 124 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря у председателя Генеральной ассамблеи ООН Абдуллы Шахида выявили заражение коронавирусом. Он отметил, что привит от COVID-19 и даже прошел ревакцинацию.

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