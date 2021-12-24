Дакка, 24 декабря, 2021, 07:50 — ИА Регнум. До 30 человек выросло число погибших на пароме в Бангладеш, на борту которого находились около тысячи пассажиров. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на представителей местных спасательных служб.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бангладеш

«Тридцать тел погибших подняты после происшествия», — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что в момент пожара большинство пассажиров парома спали. В настоящее время на месте происшествия идет поисково-спасательная операция. Местные власти уже отбуксировали паром к берегу, однако пока число пропавших без вести и пострадавших неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бангладеш загорелся паром во время рейса из столицы страны Дакки в район Баргуна. На борту судна находились, по предварительным данным, около тысячи человек. Изначально сообщалось о 27 погибших и ста получивших травмы.