Кемерово, , 07:48 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 24 декабря, за прошедшие сутки выявлено 345 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 347 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Новокузнецк — 69, Кемерово — 61, Юрга — 34, Междуреченск — 26, Ленинск-Кузнецкий — 20, Прокопьевск — 16, Белово — 15, Анжеро-Судженск — 14, Мыски — восемь, Березовский — семь, Топкинский МО — семь, Новокузнецкий МР — семь, Кемеровский МО — шесть, Промышленновский МО — шесть, Юргинский МО — шесть, Калтан — пять, Осинники — пять, Полысаево — пять, Гурьевский МО — пять, Тяжинский МО — четыре, Тисульский МО — три, Яйский МО — три, Яшкинский МО — три, Краснобродский — два, Крапивинский МО — два, Киселевск — один, Тайга — один, Беловский МО — один, Ижморский МО — один, Мариинский МО — один, Прокопьевский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 266 пациентов выздоровели, пятеро скончались.