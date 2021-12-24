Улан-Удэ, 24 декабря, 2021, 07:46 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки, 23 декабря, вновь подтверждено семь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв составляет уже 2369 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего зарегистрировано 75 171 (+195) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 46% (34 703) приходится на жителей г. Улан-Удэ. Из выявленных за прошедшие сутки больных — 156 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

По данным республиканского минздрава, всего выздоровели от COVID-19 — 69 377 (+296) человек. В стационарах получают лечение 1163 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией — 909.

В отделениях реанимации находится 133 пациента (из них старше 65 лет — 85), на ИВЛ — 71 пациент (из них старше 65 — 48), в том числе на неинвазивной ИВЛ — 53. В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1539 коек: занято — 1163, свободно — 376 коек. Занятость коечного фонда составляет 75,6%.

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