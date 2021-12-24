Вашингтон, 24 декабря, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Сотрудники американской корпорации Apple объявили о забастовке из-за условий труда и призвали не покупать продукцию компании. Соответствующее заявление было размещено 23 декабря в Twitter-аккаунте Apple Together.

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Сотрудники Apple объявили о забастовке с требованием улучшений условий труда, она состоится 24 декабря. В знак поддержки бастующих работники корпорации призвали всех неравнодушных людей не покупать продукцию компании в магазинах и в режиме онлайн.

Среди требований сотрудников к руководству компании значатся: обеспечение оплачиваемого больничного, уважительной рабочей обстановки и своевременной профессиональной психологической помощи. Работники корпорации создали сайт, где выкладывают открытые письма к руководству корпорации, а также отчёты о различных нарушениях, в том числе дискриминацией по расовым и гендерным признакам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Apple отложила возвращение сотрудников к работе в офисах из-за роста заболеваемости COVID-19 в США.