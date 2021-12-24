Москва, 24 декабря, 2021, 07:38 — ИА Регнум. В Москве 23 февраля состоялось подписание Протокола о внесении изменений в российско-нидерландское межправительственное Соглашение о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод от 19 июня 1990 года — документ подписали заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и посол Нидерландов в РФ Хиллес Арно Бесхоор Плух. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны России Александр Фомин

Отмечается, что вносимые в базовый документ изменения «направлены на обеспечение более высокого уровня безопасности плавания российских и нидерландских кораблей, а также полётов авиации при их действиях в непосредственной близости друг от друга за пределами территориальных морей».

Напомним, что новый голландский посол Плух был назначен на свой пост в феврале текущего года. Его верительная грамота была принята президентом России Владимиром Путиным в мае.

В 2014—2015 годах Плух являлся координатором по вопросам последствий авиакатастрофы рейса MH17, сбитого над востоком Украины в июле 2014 года.