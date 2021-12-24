Лхаса, Китай, , 07:37 — REGNUM Согласно данным местной таможни, объем внешней торговли Тибетского автономного района на юго-западе Китая вырос на 94,3% в годовом исчислении за первые 11 месяцев 2021 года, сообщает агентство Синьхуа.

Лхаса. Тибет Göran Höglund (Kartläsarn)

Импорт и экспорт Тибета за этот период составили 3,65 млрд юаней (около $573 млн), говорится в заявлении таможни столицы региона города Лхаса. Рост замедлился со 130% за первые 10 месяцев, но остался самым быстрым среди всех регионов провинциального уровня в Китае, говорится в заявлении.

Совокупный экспорт вырос на 76,3% до примерно 1,94 млрд юаней по сравнению с предыдущим годом, в то время как импорт вырос на 120% до 1,71 млрд юаней, при положительном сальдо торгового баланса в размере 233 млн юаней.

В первые 11 месяцев частные предприятия были основными движущими силами устойчивого роста торговли, а объем торговли составил более 2,2 млрд юаней, в то время как импорт и экспорт государственных компаний составили 1,4 млрд юаней.

За этот период регион вел торговлю с 64 странами и регионами по всему миру, причем Непал был его крупнейшим торговым партнером, сообщили в таможне.