Гонконг, Китай, , 07:37 — REGNUM Два вуза в Гонконге убрали со своей территории памятники, посвященные погибшим во время событий на китайской площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Гонконг Bernard Spragg. NZ

Сообщается, что Китайский университет Гонконга убрал статую «Богини демократии», посвященную этим событиям. Ее установили в 2010 году по предложению студенческого союза. Также Университет Линнань демонтировал барельеф на аналогичную тематику.

Накануне Университет Гонконга уже убрал статую, выполненную скульптором из Дании, которая также была посвящена событиям на площадь Тяньаньмэнь. Эта статуя находилась на территории вуза более двадцати лет.