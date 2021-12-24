Хабаровск, , 07:55 — REGNUM В Хабаровске полиция задержала с поличным 42-летнюю местную жительницу, которая продавала поддельные медицинские справки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Кейс с поддельными печатями Пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю

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Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции получили информацию о том, что в соцсетях и мессенджерах неизвестные предлагают получить различные медицинские документы в обход официальных процедур. В перечне предлагаемой документации значились справки о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19, справки о прохождении ПЦР-тестов, заключения различных медицинских комиссий.

Хабаровчанку, которая поставила на поток реализацию поддельных документов, задержали при покупке фейковой медсправки.

При себе у женщины находился пластиковый кейс, в котором оперативники обнаружили и изъяли порядка 70 поддельных печатей различных государственных учреждений, в том числе, относящихся к сфере здравоохранения. Также изъяты готовые фальшивые медицинские документы: справки с результатами ПЦР-тестирования, заключения медицинских комиссий по различным вопросам, незаполненные бланки санитарных книжек с фальшивыми печатями.

Отмечается, что задержанная не трудоустроена, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. К медицине женщина никакого отношения не имеет, никаких должностей в здравоохранительных и иных государственных учреждениях никогда не занимала.

Справки она изготавливала у себя в квартире на домашней оргтехнике. Поддельные документы заверяла печатями, которые купила в интернете.

Возбуждено уголовное дело за подделку, изготовление оборот поддельных документов. Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Югре пенсионерка из Сургута организовала незаконную деятельность по изготовлению поддельных справок о противопоказаниях к прививке от COVID-19.