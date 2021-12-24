Тайюань , Китай, 24 декабря, 2021, 07:34 — ИА Регнум. Объем внешней торговли китайской провинции Шаньси с января по ноябрь этого года достиг 204,1 млрд юаней (около $32 млрд), что на 58,1% больше в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным таможенных органов столицы провинции города Тайюаня, ее экспорт увеличился на 63,8% в годовом исчислении до 124,7 млрд юаней, в то время как импорт за этот период вырос на 49,8% до 79,4 млрд юаней.

Предприятия провинции, финансируемые из-за рубежа, обеспечили почти половину объема внешней торговли, общий объем которой составил почти 99 млрд юаней, увеличившись на 26,4% в годовом исчислении. Примечательно, что частный сектор продемонстрировал ошеломляющий рост объемов внешней торговли на 170,5% в годовом исчислении до 71,8 млрд юаней за этот период.

Соединенные Штаты, Япония и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) являются тремя крупнейшими торговыми партнерами провинции, объем торговли с которыми достигает 37,1 млрд юаней, 23,3 млрд юаней и 22,1 млрд юаней соответственно.

С января по ноябрь Шаньси экспортировала интегральных схем на сумму более 5,7 млрд юаней, что на 781,7% больше в годовом исчислении. Экспорт кокса и угля вырос на 96,8% и 51,3% в годовом исчислении до 167 000 тонн и 241 000 тонн соответственно.