Нью-Йорк, США, , 07:34 — REGNUM Ряд новых ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом ввели власти американского города Нью-Йорк для участников новогоднего праздника на главной городской площади Таймс-сквер, который пройдет в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом 23 декабря сообщил на своем сайте мэр мегаполиса Билл де Блазио.

Новогодний Нью-Йорк Цитата из м/с «Соколиный глаз» Реж. Берт & Берти, Риз Томас. 2021. США

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Так, помимо ранее объявленного требования о предоставлении сертификата о прививке от COVID-19 и удостоверения личности, желающие попасть на мероприятие должны будут носить защитную маску. Кроме того, на каждую смотровую площадку пустят меньшее число людей для соблюдения социальной дистанции.

Власти города продолжают консультации с экспертами в сфере здравоохранения, и в ближайшее время могут быть введены новые ограничения.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал американцев, в том числе и привитых от COVID-19, избегать собраний в общественных местах во время рождественских каникул из-за ситуации с распространением коронавируса в стране.

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