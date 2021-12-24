Оренбург, , 07:33 — REGNUM Бюджет Оренбурга на 2022 год и на 2023−2024 годы утверждён городским советом. Такое решение приняли депутаты на своём очередном заседании.

Бюджет

Дарья Антонова © ИА REGNUM

В итоговой редакции по доходам и расходам размер бюджета-2022 составит 19 млрд 551 млн 446 тыс. рублей. Ключевой задачей остаётся выполнение национальных и региональных проектов. Для этого в бюджете запланировано 3,6 млрд рублей.

Кроме того, в бюджете посчитаны средства для реализации на территории городского округа восьми инициативных проектов. Также предстоит построить два детских сада, отремонтировать имеющиеся образовательные организации и т.д.