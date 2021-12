Наньчан, Китай, , 07:31 — REGNUM Государственное предприятие China Rare Earth Group Co., Ltd. было создано 23 декабря в провинции Цзянси на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуаю.

Переработанный металл © Антон Афанасьев

Группа была совместно основана тремя компаниями — Aluminum Corporation of China, China Minmetals Corporation, Ganzhou Rare Earth Group Co., Ltd ‑ и двумя исследовательскими фирмами — China Iron & Steel Research Institute Group и Grinm Group Corporation Ltd.

Недавно созданная компания будет работать под непосредственным контролем Комиссии Государственного совета по надзору и управлению государственными активами и будет иметь различных акционеров.

Группа сосредоточится на исследованиях, разведке, выплавке и глубокой переработке редкоземельных металлов. Ее бизнес также будет включать в себя технологические приложения, производство оборудования, промышленное инкубирование, технические консультационные услуги и внешнюю торговлю.

Основание компании способствует увеличению инвестиций в научные исследования, интеграцию ресурсов и совершенствование применения новых технологий и материалов, сказал исполнительный директор группы.

Ожидается, что это позволит лучше связать добывающий и перерабатывающий секторы цепочки производства редкоземельных элементов и будет способствовать модернизации традиционных отраслей промышленности и развитию стратегических развивающихся отраслей, добавил исполнительный директор.