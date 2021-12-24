Якутск, , 07:31 — REGNUM На два года Якутии выделят на ремонт и строительство дорог почти 1,5 млрд рублей. Это самый большой трансферт среди дальневосточных регионов, говорится в документе о распределении междбюджетных трансфертов, опубликованном на сайте правительства РФ.

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Деньги республика должна будет потратить в 2022 и 2023 годах. Средства выделены на софинансирование и предназначаются для ремонта региональных и муниципальных дорог. Финансирование распределено между регионами в рамках реализации федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» госпрограммы РФ «Развитие транспортной системы».

Как сообщало ИА REGNUM, Амурской области будут перечислены из федерального бюджета на ремонт дорог 1,28 млрд рублей. Всего между регионами страны распределены 100 млрд рублей.