Чанша, Китай, 24 декабря, 2021, 07:25 — ИА Регнум. В городе Чанша провинции Хунань центрального Китая с производственной линии сошла сверхразмерная щитовая проходческая машина, разработанная в Китае, сообщает агентство Синьхуа.

Mos.ru Тоннель

По данным China Railway Construction Corporation Limited (CRCC), щитовая проходческая машина, названная «Чжэньсин», имеет диаметр 15,01 метра и весит 4400 тонн, сообщили в корпорации. Машина будет использоваться при строительстве тоннельных проектов в городе Чжухай, провинция Гуандун на юге Китая.

По данным CRCC, поскольку 87% деталей машины было изготовлено внутри страны, она стала результатом независимой разработки Китаем основных компонентов и ключевых систем.