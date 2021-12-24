Улан-Удэ, , 07:25 — REGNUM В Бурятии, где в ночь на 23 декабря произошла авария на ТЭЦ-1, в результате которой почти треть города осталась без горячей воды и отопления в мороз, уже сегодня, 24 декабря, планируется возобновление горячего водоснабжения в домах Октябрьского района, «запитанных» от ТЭЦ-2.

ТЭЦ

«Ночь в Улан-Удэ прошла без отключений электроэнергии и аварий, на данный момент необходимости отключения потребителей от электроэнергии нет», — отметили в пресс-службе республиканского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 декабря 2021 года на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 ПАО «ТГК № 14» произошло короткое замыкание с последующим возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления, что привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора в условиях температуры окружающей среды в городе до — 30 °C.

Под отключение попало 550 многоквартирных домов, 455 домов частного сектора и 91 объект социальной сферы — среди них 13 школ, 25 детских садов, 12 объектов здравоохранения.

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