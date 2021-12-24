Пекин, 24 декабря, 2021, 07:22 — ИА Регнум. В индустрии интеллектуальной собственности Китая наблюдается рост числа сервисных агентств и практиков в годовом исчислении, сообщил главный регулятор страны в области интеллектуальной собственности, передает агентство Синьхуа.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Больше частной собственности!

К концу 2020 года в Китае насчитывалось 73 000 агентств по предоставлению услуг в области интеллектуальной собственности, что на 9,3% больше, чем в предыдущем году, а также 865 000 специалистов в области интеллектуальной собственности, что на 5,6% больше в годовом исчислении, согласно отчету, опубликованному Национальным управлением интеллектуальной собственности Китая.

Выручка этих агентств по предоставлению услуг интеллектуальной собственности в 2020 году превысила 225 млрд юаней (около $35,3 млрд), увеличившись на 4,5% в годовом исчислении. В отчете также подчеркивается, что более 60% китайских агентств по предоставлению услуг интеллектуальной собственности расположены в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, Дельты реки Янцзы и районе Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао.

Применение новых технологий, таких как искусственный интеллект и большие данные, повысило эффективность услуг интеллектуальной собственности в Поднебесной, говорится в отчете.