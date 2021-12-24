Оренбург, 24 декабря, 2021, 07:18 — ИА Регнум. В Оренбурге ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП с участием двоих детей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

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Авария произошла на улице Поляничко. Установлено, что 30-летний водитель на автомобиле «Чери» наехал на граждан возрастом семь и десять лет. Это произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

Школьники были доставлены в больницу. Полицейскими проводится разбирательство по факту инцидента.