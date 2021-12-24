Мирный, Якутия, , 07:21 — REGNUM В городе Мирный в квартире найдено тело семилетнего ребёнка. Выясняются причины его гибели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. 1607

Читайте также: В Новосибирске в квартире обнаружили тело восьмилетнего ребенка

Следователи проводят осмотр квартиры и изымают вещи, которые могут установить причины смерти ребёнка. Будут назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки примут процессуальное решение.

«На месте происшествия работает заместитель руководителя Мирнинского МСО СУ СК РФ по Якутии, который проводит осмотр, опросы очевидцев и иные неотложные проверочные мероприятия», — отметили в следственном комитете.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Новосибирске в квартире было обнаружено тело восьмилетней девочки. Причина смерти ребёнка не была криминальной, но и хронических заболеваний у девочки не было.