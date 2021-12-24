Пекин, 24 декабря, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Китайский фильм-триллер «Светлячки на Солнце» остался на вершине чарта кассовых сборов на материковой части Китая 23 декабря, показали данные информационной сети China Movie Data, сообщает агентство Синьхуа.

Tobias Wrzal Кино

Фильм, являющийся продолжением картины «Овцы без пастуха», вышедшей в 2019 году, рассказывает историю бедной семьи и отчаявшегося отца, который прилагает все усилия, чтобы собрать деньги на операцию своему сыну. На седьмой день проката фильм собрал почти 30,8 млн юаней (около $4,8 млн), что составляет более 65% от общего объема сборов за день.

Китайская анимация «Я тот, кто я есть» заняла второе место в чарте кассовых сборов, собрав за тот же день более 4,4 млн юаней. Фильм рассказывает истории трех детей, реализующих свою мечту освоить традиционный китайский танец льва с помощью тяжелой практики. За ним последовал отечественный эпический фильм «Переправа через реку Ялу», который собрал более 3,9 млн юаней.