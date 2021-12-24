Москва, 24 декабря, 2021, 07:12 — ИА Регнум. Новые ограничения или режим нерабочих дней вводить в Москве перед новогодними праздниками нет необходимости. Такое заявление сделала 23 декабря заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью РИА Новости.

Mos.ru 5 Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

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Ракова пояснила, что штамм «Дельта» уже не способен поднять волну заболеваемости, аналогичную осенней или летней. Заболеваемость в Москве падает, а количество вакцинированных и ревакцинированных растёт.

По словам Раковой, в Москве уже сформировалась «иммунная прослойка», город уже живёт полноценной жизнью, ограничения по коронавирусу сейчас минимальны. Всё это, по мнению заммэра Москвы, говорит о том, что вводить новые ограничения, либо режим нерабочих дней перед новогодними праздниками в городе нет необходимости.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главврач городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко назвал последнюю волну коронавируса одной из самых напряжённых.