Москва, , 07:10 — REGNUM Больше 10 млрд рублей потратили жители России в 2021 году на назальные капли (ксилометазолин), что существенно превышает траты на другие лекарственные препараты. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

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«По данным системы маркировки «Честный знак», самый продаваемый в 2021 году в России препарат — назальные капли (ксилометазолин)», — говорится в сообщении.

За год в российских аптеках было продано 127 млн упаковок этого лекарства на сумму более 10,4 млрд рублей.

На втором месте оказался цитрамон (58,4 млн упаковок на 2,1 млрд рублей), на третьем — ибупрофен (54,6 млн упаковок на 7,2 млрд рублей). В список самых востребованных вошли также омепрозол и цефтриаксон, а также некоторые виды анальгетиков.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал граждан России «особенно озаботиться о своём здоровье в период новогодних праздников».

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