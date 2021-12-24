Оттава, 24 декабря, 2021, 07:09 — ИА Регнум. В Канаде число заражённых коронавирусом SARS-CoV-2 продолжает обновлять суточные максимумы — за прошедшие сутки в стране было выявлено 20 699 новых случаев инфицирования. О рекордном всплеске заболевания 23 декабря сообщает Минздрав.

Флаг Канады

Напомним, что накануне число заразившихся достигло 14 934 человек, что, превысив показатель февраля 2020 года, также являлось рекордным с начала пандемии коронавируса. Стремительный рост числа заразившихся в последние дни (в настоящее время их в Канаде более 101,1 тыс.) эксперты связывают с распространением в стране штамма «Омикрон», доля которого достигает 80% от общего числа случаев.

По данным ведомства, в Канаде за сутки умерли 18 пациентов с COVID-19.

Возникшая ситуация вынудила региональные канадские власти вернуться к жёстким карантинным ограничениям, в числе которых снижение до 50% вместимости заведений общественного питания, культуры и спорта, перевод значительной части сотрудников на удалённую работу и другие.