Пекин, 24 декабря 2021, 07:09 — REGNUM Закон об ограничении импорта в США товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китай, который был подписан главой Белого дома Джо Байденом 23 декабря, решительно осудили китайские власти. Об этом 24 декабря сообщает на своем сайте министерство иностранных КНР.
В ведомстве называли указанный документ «грубым вмешательством во внутренние дела Пекина» и «ошибкой», которую Вашингтон должен немедленно исправить. Кроме того, в МИД Китая считают, что принятый закон «злонамеренно чернит» ситуацию с правами человека в Синьцзяне, игнорируя «факты и правду». Китайские власти также полагают, что таким шагом США «серьезно нарушили международное право и основные нормы, которые определяют международные отношения»..
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле таможенное агентство Китая обнародовало информацию, согласно которой прямой экспорт из Синьцзяна в США в течение первых трех месяцев 2021 года вырос на 113% и достиг $64,4 млн, несмотря на американские санкции.
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