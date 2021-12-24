Пекин, 24 декабря, 2021, 07:09 — ИА Регнум. Закон об ограничении импорта в США товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китай, который был подписан главой Белого дома Джо Байденом 23 декабря, решительно осудили китайские власти. Об этом 24 декабря сообщает на своем сайте министерство иностранных КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В ведомстве называли указанный документ «грубым вмешательством во внутренние дела Пекина» и «ошибкой», которую Вашингтон должен немедленно исправить. Кроме того, в МИД Китая считают, что принятый закон «злонамеренно чернит» ситуацию с правами человека в Синьцзяне, игнорируя «факты и правду». Китайские власти также полагают, что таким шагом США «серьезно нарушили международное право и основные нормы, которые определяют международные отношения»..

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле таможенное агентство Китая обнародовало информацию, согласно которой прямой экспорт из Синьцзяна в США в течение первых трех месяцев 2021 года вырос на 113% и достиг $64,4 млн, несмотря на американские санкции.