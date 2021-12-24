Мадрид, 24 декабря, 2021, 07:01 — ИА Регнум. Испания вернёт с 24 декабря, в канун Рождества, правило ношения маски на открытом воздухе, независимо от безопасного расстояния. Об этом пишет агентство EFE.

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Данная мера уже была поддержана Советом министров Испании.

В ходе пресс-конференции глава испанского минздрава Каролина Дариас объяснила, что «каждый раз, когда мы выходим на улицу, мы должны носить маску». Исключения составят территория на природе или занятия индивидуальными видами спорта.