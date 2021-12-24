Омск, 24 декабря, 2021, 06:58 — ИА Регнум. В Омске ранее судимый 61-летний мужчина подозревается в убийстве сожительницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Омской области.

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Вечером 17 декабря в квартире на улице 1 Тепловозная в Омске обнаружили тело 50-летней женщины с телесными повреждениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Установлено, что к преступлению причастен ранее судимый сожитель потерпевшей. Мужчину, который ранее провёл в местах лишения свободы в общей сложности 28 лет, задержали. В том числе ранее он был осуждён за убийство своей матери.

По версии следствия, подозреваемый жестоко избил свою сожительницу за то, что она хотела с ним выпить, а он пожалел водки и не налил. Женщина скончалась от черепно-мозговой травмы и других телесных повреждений.

Обстоятельства совершенного преступления устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске вынесен приговор мужчине, признанному виновным в убийстве студентки.

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